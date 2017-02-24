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Spor

Atiker Konyaspor'dan rekor bilet fiyatı: 900 lira!

Rakip takım için bilet fiyatlarını 900 lira olarak belirleyen Atiker Konyaspor'dan açıklama geldi

24 Şubat 2017 20:32

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarının konuk takım için bilet fiyatlarını 900 TL olarak belirlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Atiker Konyaspor'un resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamada bulunan basın sözcüsü Erhan Gökmen, “Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Atiker Konyaspor - Antalyaspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili almış olduğu ceza ve Tahkim Kurulu’nun bu haksız ve orantısız cezaları onaması vicdanları yaralamıştır. Atiker Konyaspor camiası bu cezayı kesinlikle hak etmemiştir. Açıklanan bilet fiyatları Antalyaspor maçında tribünlerde yer almadığı halde Trabzonspor maçını izlemesi engellenen 11 bin kombine sahibine, Milli Takımı yeniden ayağa kaldırmış olan Konya taraftarına ve Konya şehrine yapılan haksızlığa tepki niteliğindedir. Konyaspor ile Trabzonspor’un geçmişten bugüne gelen iyi ilişkileri ve dostluğu tüm spor camiasının malumudur. Trabzonspor camiasının bu konuda bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyoruz” dedi. 

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