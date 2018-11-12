Atiker Konyaspor'dan Çalımbay açıklaması

Görülen lüzum üzerine devam etmeme kararı aldık

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 12\'nci haftasında sahasına MKE Ankaragücü\'nü 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor\'da teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Yeşil-Beyazlı kulüp yaşanan ayrılığın ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Atiker Konyaspor\'dan yapılan açıklama şöyle: \"Yönetim kurulumuz teknik direktörümüz sayın Rıza Çalımbay ile yapmış olduğu toplantı sonrasında görülen lüzum üzerine kendisi ile devam etmeme kararı almıştır. Sayın hocamız Süper Lig’in en önemli, tecrübeli teknik adamlarından biridir ve kulübümüze önemli katkıları olmuştur. Bu bağlamda sayın teknik tirektörümüz Rıza Çalımbay ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuz konuyla ilgili bu akşam durum değerlendirmesi yapmak üzere toplanacak ve en kısa sürede takımın başına geçebilecek isimlerle ilgili yol haritasını belirleyecektir.\"