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Spor

Atiker Konyaspor'dan 5 maçlık cezanın onanmasına tepki

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor kulübü, Beşiktaş ile Samsun'da oynakları Süper Kupa maçında çıkan olaylar nedeniyle verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının onanmasına tepki gösterdi

25 Ağustos 2017 17:15

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor kulübü, Beşiktaş ile Samsun\'da oynakları Süper Kupa maçında çıkan olaylar nedeniyle verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının onanmasına tepki gösterdi.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada Süper Kupa maçının organizasyonunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldığına dikkat çekilerek, \'\'Saha ve seyirci olayları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun hukuk dışı aldığı bu kararın kasıtlı/taraflı olduğu ve her şeyden önemlisi camiamıza karşı iyi niyet taşımadığı anlaşılmaktadır.  
Süper Kupa finalinin organizasyonu TFF tarafından gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla güvenlikle ilgili önlemleri alma sorumluluğu Türkiye Futbol Federasyonu’na aittir. Görünen o ki; hukuk normları ayaklar altına alınmıştır. Kurulun tarafsızlığı bu karar özelinde tartışılır hale gelmiştir.\'\'denildi. 
Stadyum girişlerinde gerekli önemlerin alınmaması nedeniyle tribünlerde meşalelerin yakıldığı, sahaya yabancı maddelerin atıldığı belirtilen açıklamada, \'\'Sonuç itibariyle gerçek sorumlular yerine kulübümüz orantısız şekilde cezalandırılmıştır. Gerekli önlemleri alamayan ve olayların birinci derecede sorumluları ise bu vesileyle ödüllendirilmiştir.\'\'denildi.
Konyaspor\'un önünün kesildiği belirtilirek, \'\'Yakın gelecekte Atiker Konyaspor’umuzun önü farklı sebeplerle kesilmeye çalışılabilir. Ancak biz camia olarak kenetlendiğimiz sürece karşımıza çıkabilecek her türlü engeli aşabilecek güçteyiz. Başarılarımız tarihte yerini altın harflerle almıştır, diğer konular bir bütün olduğumuz sürece gelip geçecektir.  
Netice itibariyle Atiker Konyaspor’umuz 5 maç seyircisiz oynama ve toplamda 350 bin TL para cezası almıştır. Böylelikle Türk Futbolu kurtulmuş, geçmişteki daha acı ve çok daha büyük olayların üzeri de böylelikle örtülmüştür. Bu orantısız cezayı camiamıza reva görenlere hayırlı uğurlu olsun\'\'denildi.
İLK CEZASINI GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA ÇEKTİ
Atiker Konyaspor, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında 5 maçlık seyircisiz oynama cezasının ilkini çekmiş oldu.

 

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