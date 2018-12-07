Atiker Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor\'a konuk olacak Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıkları sona erdi. Tatlıcak Tesisleri\'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 4’e 1 ile devam eden antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Selim Ay, Paolo Hurtado ile Fallou Diagne katılmadı.

Bugün 16.00\'da Trabzon\'a hareket edecek olan yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başlayacak

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