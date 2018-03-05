T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor'da Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi

05 Mart 2018 17:19

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor\'da Mehmet Özdilek\'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Yalçın\'ın yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı belirtildi.
Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Atiker Konyaspor\'da, göreve Sergen Yalçın getirildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın, salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır\" denildi.
MEHMET ÖZDİLEK\'TEN TEŞEKKÜR MESAJI
Yeşil beyazlı ekibe veda eden Mehmet Özdilek yaptığı yazılı açıklamada, \"Konya\'ya geldiğimiz günden bugüne kadar şahsıma ve ekibime karşı göstermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, Sayın Garnizon ve İl Jandarma Komutanlarımıza, Sayın İl Emniyet Müdürümüze, Atiker Konyaspor Yönetim Kuruluna, çalışanlarına ve taraftarlarına bize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Atiker Konyaspor\'un içinde bulunduğu bu durumdan sakin kalarak, paniklemeyerek ve futbolcuların moralini yükselterek en kısa sürede kurtulacağına yürekten inanıyorum\" dedi.
Atiker Konyaspor\'da yaptığı yazılı açıklamada Mehmet Özdilek ve ekibine Konyaspor\'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA Atiker Konyaspor MehmetSergen YalçınYalçınEvkur Yeni MalatyasporMehmetAtiker KonyasporKulübünKurulumuzMEHMETTEŞEKKÜR MESAJI YeşilBaşta Sayın Belediye BaşkanımızSayın Valimize Sayın Garnizon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24