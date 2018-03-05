Atiker Konyaspor'da Sergen Yalçın dönemi

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor\'da Mehmet Özdilek\'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi. Yalçın\'ın yarın takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Atiker Konyaspor\'da, göreve Sergen Yalçın getirildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Yönetim Kurulumuz bu akşam gerçekleştirdiği olağanüstü toplantı sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmıştır. Sergen Yalçın, salı günü takımımızın başında antrenmana çıkacaktır\" denildi.

MEHMET ÖZDİLEK\'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Yeşil beyazlı ekibe veda eden Mehmet Özdilek yaptığı yazılı açıklamada, \"Konya\'ya geldiğimiz günden bugüne kadar şahsıma ve ekibime karşı göstermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim. Başta Sayın Belediye Başkanımız olmak üzere, Sayın Valimize, Sayın Garnizon ve İl Jandarma Komutanlarımıza, Sayın İl Emniyet Müdürümüze, Atiker Konyaspor Yönetim Kuruluna, çalışanlarına ve taraftarlarına bize desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Atiker Konyaspor\'un içinde bulunduğu bu durumdan sakin kalarak, paniklemeyerek ve futbolcuların moralini yükselterek en kısa sürede kurtulacağına yürekten inanıyorum\" dedi.

Atiker Konyaspor\'da yaptığı yazılı açıklamada Mehmet Özdilek ve ekibine Konyaspor\'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

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