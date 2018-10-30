Atiker Konyaspor'da kupa mesaisi sürüyor

Tolga YANIK / KONYA (DHA)- Atiker Konyaspor, Kahramanmaraşspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü tur maçında çarşamba günü deplasmanda Kahramanmaraspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta oynanan 5’e 2 ile devam etti. Oyuncular aralarında yaptıkları turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı. Turnuvanın galibi Selim Ay’ın kaptanlığını yaptığı takım oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)