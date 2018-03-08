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Spor

Atiker Konyaspor'da Galatasaray mesaisi sürüyor

KONYA,(DHA)-  Spot Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti

08 Mart 2018 15:40

KONYA,(DHA)- 

Spot Toto Süper Lig\'in 25\'inci haftasında deplasmanda Galatasaray\'a konuk olacak olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Mehmet Özdilek’in ardından takımın başına geçen Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörlerin gözetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmana Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve tedavisi süren Petar Filipovic katılmadı. 
Isınma koşularının ardından 6’ya 3 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, 6 kaleli oyun ve 3 kaleli taktik çalışma ile devam etti. Atiker Konyasporlu futbolcular antrenmanı çift kale maç ile sona erdirdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Sergen Yalçın ve Futbolcuların görüntüsü
- Takımın ısınması
- Antrenmandan detaylar

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