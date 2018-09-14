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Spor

Atiker Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü

14 Eylül 2018 15:55

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci hafta maçında 16 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, 5\'e 2 ile devam etti. Oyuncular, ayak tenisi oynadıktan sonra düz koşuyla antrenmanı tamamladı. 

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- Antrenmandan detaylar

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