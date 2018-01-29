Atiker Konyaspor'da Eto'o şoku

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Samuel Eto\'o transferiyle ilgili imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, renklerine bağlamak istediği, prensipte 2.5 yıllığına anlaştığı Kamerunlu golcü Samuel Eto ile transfer görüşmelerini sonlandırdı. Kulüp başkan yardımcısı Ahmet Baydar, twittter hesabından, \'\'Samuel Eto\'nun kulübümüze transferiyle ilgili sürecin imza aşamasında yaşanan pürüz nedeniyle bu futbolcuyla görüşmelerimizi sonlandırdık..!\' şeklinde paylaşımda bulundu.