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Spor

Atiker Konyaspor'da Bursaspor mesaisi

KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

22 Ağustos 2018 18:23

KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı\'nda Bursaspor\'u konuk edecek. Yeşil- beyazlı ekip teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5\'e 5 pas çalışmasıyla devam çalışma, minyatür kale maçı ile sona erdi. 
Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Petar Filipovic takımdan ayrı olarak çalıştı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 
- Futbolcuların ısınma koşusu 
- Antrenmandan detay

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