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Spor

Atiker Konyaspor'da Antalyaspor hazırlıkları devam etti

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazınrlıklarını sürdürüyor

13 Nisan 2018 20:56

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazınrlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı Oyuncular daha sonra gruplar halinde ayak tenisi oynadı. Antrenman boyunca oyuncuların neşeli olduğu gözlendi.

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