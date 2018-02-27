Atiker Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın sözleşmesi tek taraflı feshedildi

KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, takım kaptanı Ali Çamdalı\'nın mukavelesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

Atiker Konyaspor Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak takım kaptanı Ali Çamdalı\'nın mukavelesinin tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:

\"Yönetim Kurulumuz TM Akhisarspor maçında ortaya konan kötü futbol ve mücadelenin ardından bu akşam toplanmış ve takımımızın menfaatleri doğrultusunda bir takım kararlar almıştır. Yapılan görüşmelerin ardından oyuncumuz Ali Çamdalı’nın mukavelesi tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcumuz Ali Çamdalı\'nın, Akhisar ile oynadığımız müsabakanın ardından takım arkadaşlarını hedef alan açıklaması tarafımızca ve camiamızın genelinde uygun görülmemiştir. Ali Çamdalı daha önce de kulüp yapısına ve disiplinine uygun hareket etmeyerek benzer davranışlarda bulunmuş, ikaz edilmesine rağmen aynı tutumunu sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında yukarıda belirttiğimiz kararın alınma zaruriyeti hâsıl olmuştur. Ali Çamdalı’na takımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyor, futbol hayatında başarılar diliyoruz.\"

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