Atiker Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, birinci etap kampını gerçekleştirdiği Bolu Gerede\'de yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına 2 Temmuz\'da Konya\'da start veren yeşil beyazlılar, birinci etap kamp çalışmaları için 4 Temmuz’da Bolu Gerede’ye gitti. Burada hazırıklarını ara vermeden sürdüren Konyaspor\'da, futbolcular öğle saatlerinde yaklaşık 1 saat süren bir antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, el topu ile devam etti. Antrenman üç grupta oynanan 5’e 2 ve açma-germe hareketleri ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)