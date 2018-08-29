Atiker Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas çalışması ile devam devam eden antrenman 3 takım halinde oynanan turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Petar Filipovic takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalışırken, tedavisi devam eden Ömer Ali Şahiner ve Paolo Hurtado’nun antrenmanda yer almadı

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- Antrenmandan detaylar

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