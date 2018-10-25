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Spor

Atiker Konyaspor yağmur altında çalıştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

25 Ekim 2018 17:59

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-
ATİKER Konyaspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasında sahasında Medipol Başakşehir\'i konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. 
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde yağmur altında gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ve topla oyunla devam etti. İdman taktik çift kale maç ile sona erdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
(FOTOĞRAFLI)

 

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