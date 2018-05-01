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Spor

Atiker Konyaspor tribünlerinde tansiyon yükseldi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor - Atiker Konyaspor maçında misafir tribünde yakılan meşale sonucunda polis 2 kişiyi tribünden uzaklaştırdı

01 Mayıs 2018 00:26

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor - Atiker Konyaspor maçında misafir tribünde yakılan meşale sonucunda polis 2 kişiyi tribünden uzaklaştırdı.
Spor Toto Süper Lig\'deki Bursaspor ile Atiker Konyaspor arasındaki maçta tribünlerde gergin anlar yaşandı. Konuk ekip Atiker Konyaspor tribünlerinden maç öncesi ve maç sırasında ses bombaları patlatılırken, ilk yarıda misafir tribününde meşale de yakıldı. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 2 Atiker Konyaspor taraftarını aldı. Karşılaşmanın devre arasında ise misafir tribünde küçük bir grup arasında gerilim yaşanırken, emniyet güçleri tribünün içerisine girerek tansiyonun yükselmesini engelledi. Bu esnada Atiker Konyasporlu taraftarlar, \"Emniyet dışarı\" diye bağırdı. İkinci yarıda da zaman zaman tribünlerden ses bombaları atıldı.
Öte yandan Atiker Konyaspor\'da forma giyen eski Bursasporlu futbolcu Volkan Şen\'e ev sahibi ekibin taraftarlarından tepki geldi. Topu her ayağına aldığında ıslıklanan Volkan Şen için Bursaspor taraftarı \'Hain\' tezahüratlarında bulundu.

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