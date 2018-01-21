Atiker Konyaspor- Trabzonspor:2-2

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)-

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan (x), Ceyhun Sesigüzel (x), Esat Sancaktar (x)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx), Skubic (xx), Ferhat (x)(Dk. 46 Eren x), Moke (xx ), Ali Turan (x), Filipovic (x), Milosevic (xx), Ali Çamdalı (xx), Ömer Ali Şahiner (xxx), Vedat (xx)(Dk. 72 Orkan Çınar xxx), Yatabare (x) (Dk. 83 Hadziahmetovic x)

TRABZONSPOR: Onur (xx), Hubocan (x), Durica (x), Pereira (x), Novak (xx), Yusuf (x)(Dk. 55 Sosa xx), Ogenyi Onazi (xx)(Dk. 80 Hugo Rodallega x), Okay (x), Abdülkadir (xx), Burak Yılmaz (xxx), Dame N\'Doye (xx)(Dk. 73 Matus Bero x)

GOLLER: Dk. 78 Milosevic, Dk. 90+3 Orkan Çınar (Atiker Konyaspor), Dk. 82 pnt. - Dk. 90 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Moke, Filipovic (Atiker Konyaspor), Hubocan, Dame N\' Doye, Uğur Demirok (yedek kulübesinde) (Trabzonshor)

KIRMIZI KART: Dk. 18 Ali Turan (Atiker Konyaspor), Dk. 90+2 Hubocan (Trabzonspor)



Süper Lig\'in 18\'inci haftasında Atiker Konyaspor sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

7\'nci dakikada Burak Yılmaz\'ın ceza sahası dışından sert şutunda top auto çıktı.

15\'inci dakikada sağ kanat ceza sahasına kadar ilerleyen Ömer Ali Şahiner\'in şutunda kaleci Onur, kornere çeldi.

18\'inci dakikada orta sahada Ali Turan\'ın yerden kayarak müdahalesinde Abdülkadir yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Ali Turan\'ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

24\'üncü dakikada Novak\'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topa yükselen Abdülkadir\'in kafa vuruşunda ton auta çıktı.

25\'inci dakikada Abdülkadir\'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz\'ın şutunda kaleci Serkan topu uzaklaştırdı.

26\'ncı dakikada Okay\'ın sol kanattan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Burak Yılmaz\'ın şutunda top üstten auta çıktı.

36\'ncı dakikada Ferhat\'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare\'nin şutunda top auta çıktı.

42\'nci dakikada Ömer Ali Şahiner\'in, pasında Vedat ceza sahasında topla buluştu. Kaleci Onur ile karşı karşıya kalan Vedat\'ın vuruşunda kaleci Onur, topu kornere çeldi.

52\'nci dakikada Ömer Ali Şahiner\'in ceza sahası dışından şutunda, direkten dönen topu savunma kornere gönderdi.

63\'üncü dakikada Filipovic\'in ceza sahasından sert şutunda top üstten auta çıktı.

78\'inci dakikada sağ kanattan topu sürükleyerek ceza sahasına kadar yaklaşan Ömer Ali Şahiner\'in pasında topla buluşan Milisovic\'in ceza yayından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

81\'inci dakikada Abdülkadir sol kanattan topu sürükleyerek ceza sahasına girdi. Topun müdahale etmek isteyen Skubic\'in eline çarpması sonucu, yan hakemin uyarısı üzerine orta hakem Mete Kalkavan penaltı toplantısını gösterdi. Burak Yılmaz\'ın penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-1.

90\'ıncı dakikada Sosa\'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Burak Yılmaz\'ın, kaleciyle karşı karışya kaldı. Burak Yılmaz\'ın şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı. 1-2

90+2\'nci dakikada Hubocan\'ın, ceza sahasının sol çaprazında Filipovic\'e müdahalesinde Filipovic yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan, Hubocan\'ı, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

90+3\'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkan Çınar\'ın atışında meşin yuvarlak kaleci Onur\'un sağından fileleri havalandırdı. 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.



