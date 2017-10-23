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Spor

Atiker Konyaspor, teknik direktör arayışında

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayırılmasının ardından Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzaoğlu ve Muhsin Ertuğral'ın isimleri ön plana çıktı

23 Ekim 2017 21:14

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor\'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayırılmasının ardından Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzaoğlu ve Muhsin Ertuğral\'ın isimleri ön plana çıktı.
Atiker Konyaspor, dün Kayserispor\'a 2-1 mağlup olduktan sonra yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu,2017-18 Süper Lig Sezonunun ilk 9 haftasında takımı çalıştıran teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı. Akçay\'ın ayrılmasının ardından Atiker Konyaspor yönetiminin listesinde teknik direktörler Ertuğrul Sağlam, Hamza Hamzaoğlu ve Muhsin Ertuğral\'ın isimlerinin yer aldığı öğrenildi. Yönetim kurulunun, listedeki teknik direktörlerle görüşme yapıp, ona göre değerlendirme yapacağı ve teknik direktör sorununu yarın çözüme kavuşturmasının beklenildiği öğrenildi. 

(FOTOĞRAFLI)

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