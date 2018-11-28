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Spor

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

28 Kasım 2018 21:28

Tolga YANIK / KONYA (DHA) - Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor\'u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman çabukluk hareketleri ile başlayıp, top kapma ve 5\'e 3 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Paolo Hurtado ve Selim Ay takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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