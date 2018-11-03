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Spor

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)  Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

03 Kasım 2018 17:55

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) 

Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 5\'e 2 ve pas çalışmasının ardından taktik çalışma yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)


 

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