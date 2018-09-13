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Spor

Atiker Konyaspor taktik çalıştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) ATİKER Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taktik çalışma ile devam etti

13 Eylül 2018 17:02

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

ATİKER Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına taktik çalışma ile devam etti.
Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman, milli takımlardan dönen oyuncuların da katılımıyla tam kadro olarak yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ve 5’e 2 ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. 

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- Antrenmandan detaylar

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