Atiker Konyaspor muhtemel 11

Atiker Konyaspor\'un Vitoria SC karşısındaki muhtemel 11\'i

Serkan-Skubic, Ali Turan, Moke, Eren Albayrak, Jonsson, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Musa Araz, Milosevic

SAKAT: Traore

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI:

Batı Alt Tribünü (Tüm Bloklar) 100-TL,

Batı Üst Tribün (Tüm Bloklar) 50-TL

Doğu Alt Tribün (Tüm Bloklar) 50-TL,

Doğu Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25-TL,

Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25-TL,

Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25-TL,

Misafir Seyirci Tribün (Üst A-B-C Bloklar ) 50-TL