Atiker Konyaspor muhtemel 11

Atiker Konyaspor\'un Vitoria SC karşısındaki muhtemel 11\'i
Serkan-Skubic, Ali Turan, Moke, Eren Albayrak, Jonsson, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Musa Araz, Milosevic
SAKAT: Traore
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI:
Batı Alt Tribünü (Tüm Bloklar) 100-TL,
Batı Üst Tribün (Tüm Bloklar) 50-TL
Doğu Alt Tribün (Tüm Bloklar) 50-TL,
Doğu Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25-TL,
Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25-TL,
Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25-TL,
Misafir Seyirci Tribün (Üst A-B-C Bloklar ) 50-TL