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Spor

Atiker Konyaspor muhtemel 11

Atiker Konyaspor'un Vitoria SC karşısındaki muhtemel 11'i  Serkan-Skubic, Ali Turan, Moke, Eren Albayrak, Jonsson, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Musa Araz, Milosevic   SAKAT: Traore CEZALI: Yok  BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribünü (Tüm Bloklar) 100-TL, 

27 Eylül 2017 13:27

Atiker Konyaspor\'un Vitoria SC karşısındaki muhtemel 11\'i 
Serkan-Skubic, Ali Turan, Moke, Eren Albayrak, Jonsson, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Musa Araz, Milosevic  
SAKAT: Traore
CEZALI: Yok 
BİLET FİYATLARI:
Batı Alt Tribünü (Tüm Bloklar) 100-TL, 
Batı Üst Tribün (Tüm Bloklar) 50-TL
Doğu Alt Tribün (Tüm Bloklar) 50-TL, 
Doğu Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25-TL,
Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25-TL,
Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribün (Tüm Bloklar) 25-TL,
Misafir Seyirci Tribün (Üst A-B-C Bloklar ) 50-TL

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