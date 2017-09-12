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Spor

Atiker Konyaspor Marsilya'ya gitti

İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor kafilesi UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1'inci hafta maçında oynayacağı Olimpik Marsilya karşılaşması için Fransa'nın Marsilya şehrine gitti

12 Eylül 2017 17:48

İsmail AKKAYA / KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor kafilesi UEFA Avrupa Ligi I Grubu 1\'inci hafta maçında oynayacağı Olimpik Marsilya karşılaşması için Fransa\'nın Marsilya şehrine gitti. 
14 Eylül Perşembe günü Olimpik Marsilya ile Veledrome Stadı\'nda karşılaşacak olan yeşil beyazlı kafile, bugün Konya Havalimanı\'ndan saat 14.00 sıralarında uçakla Fransa\'ya hareket etti. 
Marsilya maçının takımın kendisini test etmesi acısından sınav olacağını ifade eden teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, şunları söyledi:
\'\'Zor bir müsabakaya gidiyoruz. Bu maç, sezon başı olduğundan, bizim açımızdan kendimizi test etme açısından sınav olacak. Sezon başından bu tarafa toparlanmaya çalışıyoruz. Transferlerimizi ve eski oyuncularımız bir araya getirerek iyi bir takım oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Bu da iyi olmamızı kısaltacak ya da kendimizi daha farklı açılardan görmemizi sağlayacak bir maç. Umarım düşündüğümüz gibi gelişir. Beklentimiz iyi bir futbol oynamak.\'\'
Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz da, güzel bir sonuçla dönmeyi hedeflediklerini belirterek, \'\'Bu yıl Avrupa\'da 2\'nci deneyimimizi yaşayacağız. Takım olarak Alanya maçında aldığımız yenilgi nedeniyle moral bozukluğu oldu ama bunu çabuk atlacak güçte ve deneyimdeyiz. Orada kora kor mücadele edeceğiz ve iyi bir sonuçla döneceğiz\'\' dedi.
Atiker Konyaspor, Marsilya maçının ardından 18 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş ile oynayacak. 

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