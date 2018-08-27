Atiker Konyaspor, Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig\'in üçüncü hafta müsabakasında sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor, 4\'üncü hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklıklarına ara vermeden başladı. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Bursaspor karşısında ilk 11’de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından, 5’e 2, çift kale maç, savunma-hücum organizasyonları ve şut çalışması ile tamamladı.

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