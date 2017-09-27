Atiker Konyaspor, maç saati değişikliği için TFF'ye başvurdu

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, perşembe akşamı UEFA Avrupa ligi maçını oynayacakları ve futbolcuların yorgun olacağından dolayı pazar günü oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçının akşam saatlerine alınması için Türkiye Futbol Federasyonu\'na başvurduklarını söyledi.

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubundaki ikinci hafta karşılaşması için yarın saat 20.00\'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı\'nda Portekiz takımı Vitoria SC ile karşılaşacak. Yeşil beyazlı ekip 01 Ekim Pazar günü saat 14.00\'de Malatya\'da Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, UEFA maçının ardından futbolcuların yorgun olacağından dolayı Yeni Matalyaspor ile oynayacakları maçın akşam saatlerine alınması için TFF\'ye başvurduklarını belirtti. Yılmaz, \'\'Perşembe akşamı kendi sahamızda Vitoria SC ile oynayacağız. Bu maçın ardından futbolcularımız cumartesi günü Malatya\'ya gidecekler ve pazar günü orada öğle saatlerinde maça çıkacaklar. Yorgun bir ekip olarak tam anlamıyla antrenman yapamadan Malatyaspor ile oynayacağız. O nedenle maçın akşam oynanması için müracaatta bulunduk. Çünkü futbolcularımızın dinlenmesi için 1-2 saat bile çok önemli. Umarım, başvurumuz olumlu karşılanır.\'\'dedi.

LOCA TRİBÜNDE YÜZDE 35 İNDİRİM

Fatih Yılmaz, bu sezon 5 maçdır seyircisiz oynadıklarını hatırlatarak, tribündeki Loca bölümlerinin satışını reklam şirketinden alıp yüzde 35 indirimle satışa sunduklarını sözlerine ekledi.

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