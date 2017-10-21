Atiker Konyaspor, Kayserispor için hazırlanıyor

KONYA, (DHA) – ATİKER Konyaspor sezonun 9.haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor hazırlıklarına ara vermeden yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yardımcı antrenörler gözetiminde Kayacık Tesislerinde gerçekleşen antrenmanda Salzbug maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Manyama’nın takımdan ayrı çalıştığı antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayıp pas çalışması ile devam eden yeşil-beyazlı ekip, çift kale maç ile çalışmayı tamamladı.

Görüntü Dökümü:

-Antrenmandan detay

Haber-Kamera: KONYA, DHA))