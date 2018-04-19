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Spor

Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürüyor

19 Nisan 2018 21:00

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. 
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman koordinasyonla ısınmayla başlarken çabukluk, kuvvet ve sürat çalışması ile devam etti. Oyuncular daha sonra dar alanda taktik oyun ve çift kale taktik oyunla antrenmanı tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan detaylar

FOTOĞRAFLI


 

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