Atiker Konyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, haftasonu sahasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu hafta mücadalesinde sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen anterman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 4 gruba ayrılan oyuncular ayak tenisi oynadı. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

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