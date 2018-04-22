Atiker Konyaspor- Kasımpaş:2-0

İsmail AKKAYA/KONYA,(DHA)-

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), Mustafa Sönmez (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Moke (x), Ali Turan (xx), Selim (x), Ferhat (x)(Dk.20 Eren xx), Jonsson (xx), Fofana (xx), Milosevic (xx), Mehdi (x), Volkan Şen (xx)(Dk. 63 Vedat xx), Eto\'o (xxx)(Dk. 73 Jahovic xxx)

KASIMPAŞA: Eray (xx), Popov (x), Veysel (xx), Omeruo (x), Vaigneau (xx), Pavelka (xx), Sadiku(xx)(Dk. 76 Eduok x ), İlhan(x) (Dk.63 Murıllo xx) Mensah (x), Trezeguet (xx), Mbaye Diagne (xx)

GOLLER: Dk. 11 Eto\'o, Dk. 86 Jahovic (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Moke, Milosevic (Atiker Konyaspor) - Sadiku (Kasımpaşa)

SPOR Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Kasımpaşa\'yı 2-0 mağlup etti.

5\'inci dakikada Volkan Şen\'in kullandığı korner atışında cezası sahasında topu önünde bulan Ali Turan\'ın şutunda top üstten auta çıktı.

11\'inci dakikada sol kanattan savunma oyuncuları çalımlayıp ceza sahasına giren Volkan Şen\'in pasında ceza sahası yayında bulunan Eto\'o\'nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

15\'inci dakikada sol kanatta Ferhat\'ın pasıyla topu önünde bulan Volkan Şen\'in, ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

37\'inci dakikada orta sahadan aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet\'nin vuruşunda kaleci Serkan, topa sahip oldu.

75\'inci dakikada Fofana\'nın pasında topla buluşan Mehdi\'nin ceza sahası çizgisinden şutunda kaleci Eray, topu kornere çeldi.

83\'üncü dakikada Eduok\'un ceza sahasının sol çaprazından ortasında Murillo, arka direkten kafayla topu Popov\'a indirdi. Popov\'un şutunda top üstten auta çıktı.

86\'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat\'ın pasında topu önünde bulunan Jahovic, kaleci Eray ile karşı karşıya kaldı. Eray\'ı, çalımlayan Jahovic\'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak, fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşma Atiker Konyaspor\'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.