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Spor

Atiker Konyaspor kafilesine, stat önünde meşaleli karşılama

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - SÜPER Kupa maçında 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor, taraftarlar tarafından stat önünde meşalelerle karşılandı

22 Ağustos 2017 00:30

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - SÜPER Kupa maçında 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konyaspor, taraftarlar tarafından stat önünde meşalelerle karşılandı.
Atiker Konyaspor, Beşiktaş ile Samsun\'da oynadığı Süper Kupa maçında çıkan olaylar nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Bu nedenle de bu sezon kendi sahasında oynayacağı ilk maçını, seyircisiz oynacak. Konyaspor taraftarı da yeşil-beyazlı kafileyi, Kayacık Tesisleri\'nden maçın oynanacağı Büyükşehir Belediyesi Stadı\'na konvoy eşliğinde getirdi. Stat önünde de onlarca taraftar kafileyi meşaleler yakarak coşkulu ber şekilde karşıladı. 
Tribünlerdeki kotlukların bazılarının üzerine ise Konyaspor bayrakları, kupanın afişi örtüldü. Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül de unutulmadı. Tribünlere Eren Bülbül\'ün fotoğrafı Türk bayraklı \'#iyikiVarsın Eren\' yazılı afişler asıldı. 

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