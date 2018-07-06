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Spor

Atiker Konyaspor, hazırlıklarını Gerede kampında sürdürüyor

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, sezon öncesi hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürüyor

06 Temmuz 2018 17:50

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, sezon öncesi hazırlıklarını Bolu\'da yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

2018-2019 sezonuna Bolu Gerede\'deki birinci etap kampında hazırlanan yeşil beyazlılar günün ilk antrenmanını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular, göl etrafındaki ormanlık alanda 30 dakika süren kros çalışmasının ardından yapılan açma-germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı. Oyuncuların antremanda keyifli olduğu gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan detaylar

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