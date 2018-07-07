Atiker Konyaspor, güne krosla başladı

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) -

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede\'de sürdüren Atiker Konyaspor, günün ilk çalışmasına sabah saatlerinde yaptığı kros ile başladı.

2018-2019 sezonu öncesi birinci etap kamp hazırlıklarına Bolu Gerede’de devam eden Atiker Konyaspor, güne kros çalışması ile başladı. Oyuncular, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde konakladıkları otelin içerisinde yer alan göl etrafındaki ormanlık alanda 30 dakika koşu yaptı. Konyaspor, daha sonra yapılan açma-germe hareketleri ile günün ilk çalışmasını tamamladı.

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