Atiker Konyaspor golcü arıyor

KONYA / DHA

Atiker Konyaspor\'da 4 hafta önce göreve başlayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takımın iyi mücadele ettiğini, ancak ofansif anlamda yetersiz kaldığını söyledi.

Özdilek, \"Konyaspor geçen sezon başarılı olmuş. Ancak sezon başında transfer döneminde bazı yanlışlıklar yapılmış. Yapılan onca transfere rağmen giden 4 oyuncunun yeri doldurulamamış\" dedi.

Takıma öncelikle golcü bir futbolcunun gerektiğini belirten Özdilek, \"Ön tarafta oynayan oyuncularımızın son vuruşlarında sıkıntı var. Ancak bu sıkıntıyı atlatacak gücümüz var. Ligin devre arasında mutlaka bir santrfor transferi yapacağız\" ifadelerini kullandı.

Arayışa başladıklarını vurgulayan Özdilek, \"Elbette ki kafamızda bazı oyuncular var. Aralarında eleme yapacağız ve kendimize en uygun futbolcunun transferini gerçekleştireceğiz. Tabi burada kulübün menfaatleri de önemli olacak\" diye konuştu.

Özdilek, gerekmesi halinde orta sahaya ve savunmaya da takviye yapabileceklerini açıklarken, Bursaspor ile oynayacakları maç için de, \"Rakibimiz güçlü bir takım. Bunu biliyoruz, ancak asla çekinmiyoruz. Sahaya her zaman olduğu gibi kazanmak için çıkacağız ve kazanacağımıza da inanıyoruz\" dedi.