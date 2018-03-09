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Spor

Atiker Konyaspor, Galatasaray'dan çekinmiyor

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi

09 Mart 2018 13:15

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçından puan ya da puanlar almak istediklerini söyledi. 
Ahmet Baydar, rakiplerinden çekinmediklerini belirterek, \"Biz hiçbir zaman rakiplerinden çekinen bir takım olmadık. Galatasaray\'dan da çekinmiyoruz. İstanbul\'a puan ya da puanlar almak için gideceğiz. Orada güzel bir galibiyet alarak hem taraftarımızın ve kulübümüzün yüzünü güldürmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum\" dedi.
\"Yeni hocamız Sergen Yalçın\'la ilk maçımıza çıkacağız\" diyen Baydar, \"Hocamızın Galatasaray\'a şansı tutuyor. Bu nedenlede kendimizi şanslı hissediyorum. İnşallah bu maçtada böyle olacak. Önümüzde 10 zorlu maç var. Her maç birbirinden zorlu ve önemli. Ancak bizim puan ya da puanlar almaktan başka bir çaremiz yok. Bunu yapabilecek bir kadroya ve hocaya sahip olduğumuza inanıyorum\" ifadelerini kullandı.

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