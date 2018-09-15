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Spor

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçına hazır

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) - Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

15 Eylül 2018 22:02

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) - Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında yarın sahasında Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 ile devam antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Kampa giren yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

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