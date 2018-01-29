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Spor

Atiker Konyaspor, Eto'o ile prensipte anlaştı

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile 2,5 yıllığına prensipte anlaşttı

29 Ocak 2018 14:29

KONYA,(DHA) - ATİKER Konyaspor, Kamerunlu golcü Samuel Eto\'o ile 2,5 yıllığına prensipte anlaşttı. Küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto\'o\'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. 
Kardemir Karabükspor\'dan Yatabare ve Beşiktaş\'tan Orkan Çınar\'ı renklerine bağlayan Atiker Konyaspor, Antalyaspor\'dan ayrılacak olan Samuel Eto\'o\'yu da renklerine bağlamak için çalışmasını sürdürüyor. Eto\'o ile 5 milyon Euro\'ya 2.5 yıllığına prensipte anlaşıldığı, küçük pürüzlerin kaldığı ve hemen ardından Eto\'o\'nun sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. 

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