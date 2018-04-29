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Spor

Atiker Konyaspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Tolga YANIK/KONYA,(DHA) ATİKER Konyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

29 Nisan 2018 16:52

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

ATİKER Konyaspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in 31\'inci haftasının kapanış maçında yarın deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak Atiker Konyaspor, Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve 8’e 2 ile başladı. Oyuncular el topu ile devam eden antrenmanı reaksiyon-sürat çalışması ile sonlandırdı. Kampa giren yeşil beyazlılar maç saatini beklemeye başladı.

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