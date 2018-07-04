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Spor

Atiker Konyaspor, Bolu'da ilk antrenmanını yaptı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, Bolu kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi

04 Temmuz 2018 17:49

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, Bolu kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 
2018-2019 sezonu hazırlıklarına Konya\'da başladıktan sonra birinci etap kampı için dün Bolu\'ya giden Atiker Konyaspor, 13 gün sürecek kampın ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular daha sonra 3 seri üzerinden 33 dakika ormanlık alanda koşu yaptı. Antrenman açma-germe hareketleri ile sona erdi.

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- Antrenmandan detaylar

 
 
 

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