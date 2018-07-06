Atiker Konyaspor, Bolu'da günü çift idmanla tamamladı

Tolga YANIK/KONYA,(DHA)



ATİKER Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

13 günlük birinci etap kampı için Bolu Gerede’de bulunan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ve üç grupta oynanan 5’e 2 ile devam etti. Top kontrolüne dayalı pas çalışması yapan oyuncular, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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