T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı Orkan Çınar'ı renklerine bağladı

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar'ı, sezon sonuna kadar kiralayarak, renklerine bağladı

19 Ocak 2018 18:00

KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar\'ı, sezon sonuna kadar kiralayarak, renklerine bağladı. 
Süper Ligde mücadele eden Atiker Konyaspor, kötü gidişata dur demek için ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Kardemir Karabükspor\'da forma giyen Yatabare\'yi renklerine bağlayan yeşil-beyazlı ekip, Beşiktaş\'ta forma şansı bulumayan kanat oyuncusu Orkan Çınar\'ı, sezon sonuna kadar kiradı. Orkan Çınar\'ın, bugün Konya\'ya gelerek imza atması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KONYADHA ATİKER Konyaspor BeşiktaşlıOrkanLigdeAtiker KonyasporKardemir KarabüksporYatabareBeşiktaşKonya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24