Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Çakıcı: "Bazen hakemleri de geçmeniz gerekiyor"

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)- ATİKER Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Beşiktaş karşısında oyuncuların üstün bir mücadele ortaya koyduklarını ancak hakemi geçemediklerini söyledi.

Celalettin Çakıcı, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, \"Zor bir maç oldu, zor olacağını da biliyorduk. Hafta içi bütün çalışmalarımızı hem taktiksel olarak hem kondisyon olarak bu maça hazırlamıştık. Oyuncularımız, hocamızın verdiği bütün görevleri yerine getirdi. Üstün bir mücadele vardı. Sahaya herşeylerini koydular ama tabi bazen hakemi de geçmeniz gerekiyor. Devre arasında transferlerimizi yaparken karşımıza çıkacak bütün zorluklara karşı daha da güçlenmeyi yeğlemiştik. Bazen böyle hesapta olmayan işler çıkabiliyor. Genel manada baktığımız zaman, bizim için alınanbir puan gelecekle alakalı çok önemli, anlamlı bir puan. Ben inanıyorum ki ikinci yarıda hem içerdeki hem dışardaki maçlarımızda nasıl tüm mücadeleyi en üst noktada tuttuysak haftaya da Akhisarspor maçıyla beraber bu çıkışımızı devam ettireceğiz\" dedi.

ŞENOL HOCA ADINA ÜZÜLDÜM

Maçın ardından Şenol Güneş\'in, Mehmet Özdilek\'e yaptığı hareketi doğru bulmadığını ve Şenol Güneş adına üzüldüğünü belirten Çakıcı, \"Geneline baktığımız zaman hakem maçı formsuz yönetmiş olabilir ama yüzde yüz pozisyonlar var. Özellikle Pepe’nin pozisyonu. Çizgiden eliyle çıkardı, kafayla alakası yok. Yetişemeyeceğini anlayınca kafayı uzatıyor eliyle çıkarıyor direkt gol ve kırmızı kart. Maç 2-1’e döndüğü zaman rakip on kişi kaldığı zaman maçı koparacağız. Sezon sonunda yarım puanın bile önemli olduğu bir sezonu yaşıyoruz. Maç sonrasında saha içerisindeki ve kenar yönetimin serzenişlerine baktığımız zaman böyle olmaması gerekiyor. Biz özellikle hem yöneticiler hem teknik adamlar o anki ortamı ayarlama adına kendilerini bazı noktalarda tutabilmeliler. Maalesef bugün yine Şenol hoca buna yenik düştü. Ben onun adına üzüldüm. Çünkü burada mücadele veren on bir Konyasporlu futbolcu vardı. Hakem her iki tarafa da hatalar yapmış olabilir onun bakış açısından. Bize göre öyle değil. Ama tebrik etmeye giden Mehmet hocamıza yapılanı çok doğru bulmuyorum. Hakemlerle alakalı bir konuşması olmuş ben de içeriye giren arkadaşlardan öğrendim. Olmaması gerekiyor bunların. Çünkü eğer biz taraftarı bir noktada tutmak istiyorsak her anlamda yapılan hareket, tavır herşeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor ki saha içindeki teknik heyetlere çok çok daha fazla düşüyor. Ondan dolayı üzgünüm\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)