T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Baydar: "Oynanan oyundan dolayı tüm taraftarımızdan özür dileriz"

Tolga YANIK / KONYA,(DHA) Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynanan kötü oyundan dolayı taraftarlardan özür diledi

24 Şubat 2018 20:50

Tolga YANIK / KONYA,(DHA)

Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında oynanan kötü oyundan dolayı taraftarlardan özür diledi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baydar, \"Cuma akşamı deplasmanda Akhisarspor karşısında oynadığımız kabul edilemez oyundan dolayı tüm taraftarlarımızdan kulübümüz adına özür dileriz. Yönetim kurulumuz pazartesi günü bu gündemle toplanacak olup, gereken tedbirleri ve önlemleri alacaktır. Takımımız Malatya maçında şehrimize yakışan bir mücadele ortaya koyacak ve camiamızın hakettiği oyunu tüm taraftarlarımıza izletecektir” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYADHA Atiker Konyaspor Başkan YardımcısıBasın Sözcüsü Ahmet Baydar Teleset Mobilya AkhisarsporSosyalBaydarAkhisarsporYönetimTakımımız MalatyaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24