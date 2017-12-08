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Spor

Atiker Konyaspor Avrupa’ya veda etti

İSTANBUL,  (DHA) UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Atiker Konyaspor deplasmanda Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ne veda etti

08 Aralık 2017 12:35

İSTANBUL,  (DHA)

UEFA Avrupa Ligi\'ndeki temsilcimiz Atiker Konyaspor deplasmanda Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi\'ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi\'nde I Grubunda Vitoria Guimaraes ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 15. dakikasında Mehdi Bourabia ile öne geçen Atiker Konyaspor, ilk devreyi 1-0 üstünlükle kapatmayı başardı.İkinci yarıda ise 77. dakikada Ali Turan\'ın kendi kalesine attığı golle skora denge geldi ve Vitoria Guimaraes ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor 6 puanda kaldı ve grubu 3. sırada bitirerek Avrupa\'ya veda etti. Guimaraes ise 5 puanla son sırada grubu tamamladı.

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