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Spor

Atiker Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

09 Nisan 2018 19:51

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Dün sahasında Demir Grup Sivasspor\'u 5-0 gibi farklı bir skorla yenen Atiker Konyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. 
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmanda Sivasspor maçının ilk 11\'inde sahaya çıkan futbolcular rejenerasyon koşusu yaptı. Diğer oyuncular ise dar alanda oyun ve interval koşu ile antrenmanı tamamladı. 
Amir Hadziahmetovic ve Wilfred Moke takımdan ayrı olarak fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Antrenmandan detay
 

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