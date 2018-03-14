Atiker Konyaspor 3 puana kilitlendi

KONYA,(DHA)



ATİKER Konyaspor, düşme hattından kurtulmak için kendi sahasında oynayacağı Kayserispor maçı için 3 puana kilitlendi.

Yeşil-beyazlı ekip Spor Toto Süper Lig’in 26\'ncı haftasında Kayserispor\'u konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürülen idmana sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Abdou Razack Traore ve Petar Filipovic katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman topa sahip olma, dar alanda oyun, çift kale maç ve İnterval koşuyla tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların düz koşu yapması

- Antrenmandan detay

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