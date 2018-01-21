Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının VIP tribününde kavga (2)

KALP KRİZİ GEÇİREN TARAFTAR YAŞAMINI YİTİRDİ

Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısında tribünde kalp krizi geçiren Konyaspor taraftarı Şakir Aydın (58), kaldırıldığı hastaneye yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.