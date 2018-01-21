Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının VIP tribününde kavga (2)

KALP KRİZİ GEÇİREN TARAFTAR YAŞAMINI YİTİRDİ
Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısında tribünde kalp krizi geçiren Konyaspor taraftarı Şakir Aydın (58), kaldırıldığı hastaneye yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi
21 Ocak 2018 23:33
KALP KRİZİ GEÇİREN TARAFTAR YAŞAMINI YİTİRDİ
Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısında tribünde kalp krizi geçiren Konyaspor taraftarı Şakir Aydın (58), kaldırıldığı hastaneye yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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