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Spor

Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının VIP tribününde kavga (2)

KALP KRİZİ GEÇİREN TARAFTAR YAŞAMINI YİTİRDİ  Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısında tribünde kalp krizi geçiren Konyaspor taraftarı Şakir Aydın (58), kaldırıldığı hastaneye yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını  yitirdi

21 Ocak 2018 23:33

KALP KRİZİ GEÇİREN TARAFTAR YAŞAMINI YİTİRDİ 
Atiker Konyaspor - Trabzonspor maçının ilk yarısında tribünde kalp krizi geçiren Konyaspor taraftarı Şakir Aydın (58), kaldırıldığı hastaneye yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını  yitirdi.

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KALP KRİZİ GEÇİREN TARAFTAR YAŞAMINI YİTİRDİ  Atiker KonyasporTrabzonsporKonyasporAydın

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