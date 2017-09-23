Atiker Konyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 2-0

Mehmet Kayhan YILDIZ / KONYA, (DHA)
STAT: Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Özgür Yankaya (xx), Baki Tuncay Akkın (xx), Erdinç Sezertam (xx)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xxx)- Skubic (xx), Moke (xx), Jonsson (xx), Ali Turan (xx), Mehdi Bourabia (xx), Musa Araz (x)(Dk. 81 Vedat Bora ?), Eren Albayrak (xx)(Dk. 46 Friday Eze xx), Milosevic (xx)\'Dk. 90+2 Evouna ?), Ömer Ali Şahiner (xx), Fofana (xx)
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR : Milan Lukac (x)- Ömer Bayram (xx) , Mustafa Yumlu (xx), Caner (xx), Miguel Lopes (xx), Sissoko (xx)(Dk. 59 Marvin Emnes x), Serginho Mineiro (xx), Olcan Adın (xx), Soner (xx), Larsson (xx)(Dk. 59 Ioan Hora x), Henrique (xx)(Dk. 70 Barbosa x)
GOLLER: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner, Dk. 72 Friday Eze (Atiker Konyaspor)
SARI KARTLAR: Musa Araz, Ömer Ali Şahiner, (Atiker Konyaspor) - Ömer Bayram, Sisoko (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Spor Toto Süper Lig\'de mücadele eden Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 2-0 yendi.
15\'inci dadikada Henrique\'nin pasında ceza sahasına haraketlenen Serginho Mineiro\'nun ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci Serkan Kırıntıl\'da kaldı.
18\'inci dakikada Eren Albayrak\'ın soldan caza sahasına ortasında topa hareketlenen Ömer Ali Şahiner\'in kafa vuruşu filelerle buluştu: 1-0.
42\'inci dadikada savunmanın gönderdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Henrique\'nin şutunu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle çıkardı.
45+1\'inci dakikada Olcan Adın ile verkaç yaparak ceza sahası içinde topla buluşan Henrique\'nin sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
49\'uncu dakikada topla birlikte ceza yayına sokulan Fofana\'nın rakibini geçerek ceza sahasına girer girmez sert şutu kaleci Milan Lukac\'ta kaldı.
57\'inci dadikada Musa Araz\'ın ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Friday Eze\'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
72\'inci sağ kanatta topla buluşan Fofana\'nın pasında penaltı noktasının sol çaprazında topla buluşan Friday Eze\'nin topu düzelterek yerden vuruşu filelerle buluştu: 2-0.
76\'ıncı dakikada Ömer Bayram ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Olcan Adın\'ın bekletmeden vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.
87\'inci dakikada Emnes\'in soldan çıkardığı topla ceza yayı önünde topla buluşan Olcan Adın\'ın gelişine sert şutu kaleci Serkan kırıntılı\'da kaldı.
90\'ıncı dakikada Eze\'nin pasında ceza sahasına giren Vedat Bora\'ya kaleci Milan Lukac\'ın müdehalesi sonrası hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi.
90+1\'inci dakikada topu başına geçen Skubic\'in vuruşu üst direğe çarparak oyun alınını terk etti.
Karşılaşma Atiker Konyaspor\'un 2-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
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