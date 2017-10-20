Atiker Konyaspor - Salzburg maçının ardından

İsmail AKKAYA - Mehmet Kayhan YILDIZ - Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-0 kaybettikleri Salzburg maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında Salzburg\'dan kötü oynamadıklarını, taraftarın \'Yönetim istifa\' şeklindeki tepkisini de normal bulduğunu söyledi.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zor bir müsabaka olacağını bildiklerini belirterek, \'\'Rakibin oyunu bizim çözmemiz gereken bir oyundu. Mümkün oldukça ilk toplardan sonraki oyunu değiştirmemize rağmen, daha sonra kişisel hatalar ortaya çıktı\" dedi.

Akçay, Salzburg\'dan kötü bir oyun oynamadıklarını söyleyerek, \'\'İkinci yarı takımın direncini düşecek diye beklerken düşmedi. Zaman zaman rakibin koşucu oyuncularıyla yaptıkları eylemler belli zamanlarda üstünlük sağlasa da genel anlamda rakipten çok daha aşağı oyun oynamadığımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

Oyun tarzlarının çabuk, etkili, direk, taviz vermeden ve bireysel hataların çok daha öne çıkan oyun olduğunu belirten Akçay, \'\'Bu oyun tarzını sürdürmeye çalışacağız ve iyiye gideceğiz. Bence bu oyun tarzını lige yansıtırsak, ligde tırmanmamız gerekiyor\" dedi.

Taraftarın maç sırasında \'Yönetim istifa\' diye tepki göstermesine de değinen Akçay, \'\'Bazı sorunlar, çözülebilir. Taraftarın tepkisi normaldir. Taraftar takımın iyi olmasını ister. Kim ona engel olduysa, ona karşı tavır geliştirir. Dikkate alıyoruz. Ben şahsen dikkate alırım. Herkes üzerine düşenden pay çıkarmalı. Ben, yönetim kurulumuzun başından itibaren camiaya hizmet etmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Camiada birlik isteniyor. Taraftar her zaman haklı, saygı duyuyorum ve dikkate de alıyorum\" ifadelerini kullandı.

\"HAK EDEREK KAZANDIK, MUTLUYUZ\"

Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose ise karşılaşmayı 2-0 kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. İyi bir futbol oynamak için maça çıktıklarını ifade eden Rose, \"Kazandığımız için çok mutluyuz. Bunu hak ettiğimize inanıyoruz. Biz burada iyi futbol oynamak istiyorduk. İlk golü erken attık ve ilk yarıda bizim için bazı problemler oldu. Konyaspor bastırdı. Ama ikinci yarı daha açık bir şekilde kendimizi gösterebildik. İkinci golü de bulduktan sonra bizim için maçın sonucu belli oldu. Takım olarak çok çok mutluyuz\" dedi. Rose, Atiker Konyaspor’un kalede yaptığı hataları değerlendirererek baskı yaptıklarını ve karşılaşmayı kazandıklarını sözlerine ekledi.

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-Mustafa Reşit Akçay açıklamalar

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