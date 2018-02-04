Atiker Konyaspor - Medipol Başakşehir: 1-1

Tolga YANIK / KONYA, (DHA)

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Hali Özkahya (xx), Kerem Ersoy (xx), Hakan Yemişken (xx)

ATİKER KONYASPOR: Serkan (xx)- Skubic (xx), Ali Turan (xx), Filipovic (xx), Ferhat Öztorun (xx), Moke (xx) (Dk. 66 Orkan Çınar x), Ali Çamdalı (xx), Ömer Ali Şahiner (xx), Mehdi (xx) (Dk. 85 Amir Hadziahmetoviç x), Milosevic (xx) (Dk. 75 Fofana xx), Jahovic (xx)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan (xx)- Caicara (xx), Attamah (xx), Epureanu (xx), Clichy (xx), Mahmut Tektemir (xx), Emre Belözoğlu (xxx), Visca (xx) (Dk. 88 Gökhan İnler), Mossoro (x) (Dk. 17 İrfan Can Kahveci xx), Napoleoni (xx) (Dk. 63 Arda x), Adebayor (xxx)

GOLLER: Dk. 90+1 Skubic (Atiker Konyaspor) - Dk. 36 Adebayor (Medipol Başahşehir)

SARI KARTLAR: Ömer Ali Şahiner, Ferhah Öztorun (Atiker Konyaspor) - Adebayor, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig 20\'nci hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

5\'nci dakikada Emre Belözoğlu\'ndan topu kapan Mehdi\'nin ceza yayı üzerinden sert şutu, kaleci Volkan Babacan\'da kaldı.

9\'uncu dakikada Emre Belözoğlu\'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı aşırtma şutunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.

14\'üncü dakikada Milosevic\'in ara pasında ceza sahasına hareketlenen Jahovic\'in sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

16\'ncı dakikada Mehdi ile duvar pası yapan Ömer Ali Şahiner\'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topun sahibi oldu.

36\'ncı dakikada Emre Belözoğlu\'nun uzun pasında ceza sahasına hareketlenen Adebayor kaleci Serkan\'la karşı karşıya kaldı. Adebayor\'un şutunda meşin yuvarlak, kaleci Serkan\'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

45\'inci dakikada sağ kanattan Ferhat Öztorun\'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Jahovic\'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

86\'ncı dakikada Amir Hadziahmetoviç\'in ceza yayı üzerinden sert şutu, kaleci Volkan Babacan\'da kaldı.

90+1\'inci dakikada Fofana\'nın sol kanattan ceza sahası içerisine açtı ortada arka direkte topla buluşan Skubic\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90+4\'ncü dakikada Emre Belözoğlu ikinci sarı karttan kırmızı gördü.

90+5\'inci dakikada Orkan Çınar\'ın kullandığı frikikte top, direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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