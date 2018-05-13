Atiker Konyaspor - Göztepe maçının ardından

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ / KONYA,(DHA)



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Atiker Konyaspor, Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, \"Çok üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. Bütün planlarımız kazanmak üzerineydi. Bazen bu tür durumlar oluşabiliyor. İlk 45 dakika çok üretkenlikten yoksun, vasat bir oyun ortaya koyduk. Aslında planımız böyle değildi. Rakibin topla oynamasına çok müsaade ettik. İlk 45 sez dakika bizim için boşa geçti. Çok şansız bir gol yedik. Takımın direnci düştü. Risk almak zorunda kaldık, oda tuttu. İyi bir dakikada golü bulduk. Çevirme imkanınız olabilirdi. İstediğimiz skoru alamadık. Büyük bir ihtimalle işimiz önümüzdeki haftaya kalacak\" açıklamasını yaptı.

\"HAKEMİN YÖNETİMİNDEN HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ\"

Hakemin yönetiminden memnun olmadıklarını belirten Yalçın, \"Tam bir deplasman hakemi gibi maç yönetti. Özellikle Selçuk\'un ilk yarıda Eto\'o\'ya yaptığı pozisyonda kırmızı kart verebilirdi. Bırakın kırmızı kartı, sarı kart bile göstermedi. Hakemin yönetiminden hiç memnun değiliz. Daha dengeli bir maç, biraz daha ortada maç yönetebilirdi. Rakibin diri kalmasına çok müsaade etti. Daha iyi bir hakem bekliyorduk. Önümüzdeki hafta pozisyonumuz ne olacak hafta içinde bakacağız. Pes etmek yok. Konyaspor çok önemli bir camia. Mutlaka bu ligde olması lazım\" dedi.

TUNA: \"SKORU KORUYAMADIK\"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçta öne geçtiklerini ancak skoru koruyamadıklarını belirterek, \"Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü sezon başından beri bunu yapıyoruz. İnandığımız bir kadro ve Avrupa hayalimiz vardı. 5\'inci olamasak dahi Akhisar kupayı alarak büyük bir başarı sağladı. Onları ve Okan hocayı tebrik ederim. Olağanüstü bir iş başardılar. Oyunun ilk yarısında çok duran top kullandık. O etkinliğimizi kullanmak istedik fakat golü bulamadık. İkinci yarıda 1-0 öne geçtikten sonra özellikle onu koruma adına ya da girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince maalesef golü de yedik. Bizim ligde bir değerimiz var. Bunu son haftaya kadar göstereceğiz. İnandığımız bir gerçek var. Çok değerli bir kadroya sahibiz. Göztepe ekibi sezon başından beri elinden geleni yapan bir ekip. Kaybetsek de tebrik edilecek bir takımla çalıştım. Oyuncularıma her koşulda verdikleri mücadaleden dolayı teşekkür ederim\" ifadelerini kullandı.

\"YARINDAN İTİBAREN GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ\"

Yarından itibaren Galatasaray maçına hazırlanacaklarını ifade eden Tuna, \"Galatasaray maçı da bizim her maç olduğu gibi oynayacağımız bir maç. Galatasaray\'ın son hafta şampiyonluk maçına çıkıyor olması bu maçı ligdeki en değerli maç haline getirdi. Hep bir değer ortaya koymaya çalıştık. Hep inandığımız bir oyun anlayışı vardı. Oyuna göre değişen rakibe göre değişen birçok faktörü sahaya koyan bir takımdık. Haftaya da böyle olacak. Yarından itibaren Galatasaray maçıyla ilgili tüm çalışmalarımızı planlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizim için kendi değerini, Göztepe değerinin ortaya çıkacağı bir maç olmalı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sergen Yalçın\'ın açıklamaları

- Tamer Tuna\'nın açıklamaları

